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Google Keep

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Google Keep — сервис для создания заметок, разработанный Google. Google Keep, запущенный 20 марта 2013 года, доступен в Интернете и имеет мобильные приложения для мобильных операционных систем Android и iOS. Keep предлагает множество инструментов для создания заметок, включая текст, списки, изображения и аудио. Пользователи могут устанавливать напоминания, которые интегрированы с Google Now. Текст из изображений можно извлечь с помощью оптического распознавания символов, а записи голоса можно расшифровать. Интерфейс допускает просмотр с одним столбцом или просмотр с несколькими столбцами. Заметки могут иметь цветовую маркировку, а для организации можно применять метки. В более поздних обновлениях были добавлены функции для закрепления заметок и совместной работы над заметками с другими пользователями Keep в режиме реального времени. Google Keep получил неоднозначные отзывы. Обзор, сделанный сразу после запуска в 2013 году, высоко оценил его скорость, качество голосовых заметок, синхронизацию и виджет, который можно разместить на главном экране Android. В обзорах 2016 года критиковалось отсутствие параметров форматирования, невозможность отмены изменений и интерфейс, предлагающий только два режима просмотра, ни один из которых не понравился из-за обработки длинных заметок. Тем не менее, Google Keep получил похвалу за такие функции, как универсальный доступ к устройствам, встроенную интеграцию с другими сервисами Google и возможность превращать фотографии в текст посредством оптического распознавания символов.

Веб-сайт: google.com

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