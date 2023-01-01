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Google Translate

Google Translate

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Веб-сайт: translate.google.com

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Google Translate — это бесплатная многоязычная служба нейронного машинного перевода, разработанная Google для перевода текста и веб-сайтов с одного языка на другой. Он предлагает интерфейс веб-сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс программирования приложений, который помогает разработчикам создавать расширения для браузера и программные приложения. По состоянию на сентябрь 2020 года Google Translate поддерживает 109 языков на различных уровнях, а по состоянию на апрель 2016 года общее количество пользователей превысило 500 миллионов, при этом ежедневно переводилось более 100 миллиардов слов. Он был запущен в апреле 2006 года как служба статистического машинного перевода и использовал возможности Организации Объединенных Наций. а также документы и стенограммы Европейского парламента для сбора лингвистических данных. Вместо прямого перевода языков он сначала переводит текст на английский, а затем переходит на целевой язык в большинстве языковых комбинаций, указанных в его сетке, за некоторыми исключениями, включая каталонско-испанский. Во время перевода он ищет закономерности в миллионах документов, чтобы решить, какие слова выбрать и как их расположить на целевом языке. Было установлено, что его точность, которая неоднократно подвергалась критике и высмеиванию, сильно различается в зависимости от языка. В ноябре 2016 года Google объявил, что Google Translate перейдет на систему нейронного машинного перевода — Google Neural Machine Translation (GNMT), которая переводит «целые предложения за раз, а не просто по частям. В этом ему помогает более широкий контекст». найти наиболее подходящий перевод, который затем перекомпоновывается и адаптируется так, чтобы он больше походил на человеческую речь с правильной грамматикой». Первоначально GNMT был доступен только для нескольких языков в 2016 году, но по состоянию на сентябрь 2020 года он используется на всех 109 языках в списке Google Translate, за исключением языковой пары между английским и латынью.

Веб-сайт: translate.google.com

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