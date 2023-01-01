Microsoft Translator — это многоязычная облачная служба машинного перевода, предоставляемая Microsoft. Microsoft Translator интегрирован во множество продуктов для потребителей, разработчиков и предприятий; включая Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer и приложения Microsoft Translator для Windows, Windows Phone, iPhone и Apple Watch, а также для телефонов Android и Android Wear. Microsoft Translator также предлагает перевод текста и речи через облачные сервисы для бизнеса. Сервис для перевода текста через Translator Text API варьируется от бесплатного уровня, поддерживающего два миллиона символов в месяц, до платных уровней, поддерживающих миллиарды символов в месяц. Перевод речи через службы Microsoft Speech предлагается в зависимости от времени аудиопотока. По состоянию на май 2020 года служба поддерживает 73 языковые системы. Она также поддерживает 11 систем перевода речи, которые в настоящее время поддерживают функцию живого общения Microsoft Translator, Skype Translator и Skype для настольных компьютеров Windows, а также приложения Microsoft Translator для iOS и Android.

Веб-сайт: bing.com

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