Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Облачный ПК с Windows 365. Обеспечьте безопасную потоковую передачу вашей работы с Windows, включая персонализированные приложения, контент и настройки, из облака Microsoft на любое устройство с помощью вашего ПК с Windows 365 Cloud.

Веб-сайт: microsoft.com

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