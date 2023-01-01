WebCatalog
PocketBook Cloud

PocketBook Cloud

cloud.pocketbook.digital

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PocketBook Cloud в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Представьте себе огромную библиотеку, в которой могут храниться тысячи ваших книг, расположенных в удобном порядке, с вашими заметками на полях. Благодаря новейшим технологиям эта библиотека стала реальностью и всегда под рукой, независимо от того, где вы находитесь и какое устройство используете. PocketBook Cloud — это кроссплатформенный сервис, который объединяет ваши электронные книги, смартфоны, планшеты и ПК на базе Android или iOS, объединяя все устройства в одну экосистему. Оно позволяет синхронизировать файлы электронных книг, положение чтения и персональные настройки. Другими словами, вы можете начать книгу на читалке, продолжить на мобильном телефоне, а затем снова вернуться в PocketBook, не тратя время на поиск нужной страницы, изменение шрифта или каких-либо других настроек. Онлайн-сервис PocketBook Cloud был создан, чтобы предоставить страстным любителям книг со всего мира незабываемые впечатления от чтения.

Веб-сайт: pocketbook.ch

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PocketBook Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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