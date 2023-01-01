Bookship — это социальное приложение для чтения, которое позволяет людям делиться своим опытом чтения. Будь то чтение замечательного романа с лучшим другом со всей страны, бизнес-книга с коллегами или участие в местном книжном клубе, Bookship обогащает ваш опыт чтения и ваши отношения.

Веб-сайт: bookshipapp.com

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