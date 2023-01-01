WebCatalog
Glose

Glose

glose.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ нового поколения, которое делает чтение ПОТРЯСАЮЩИМ, благодаря функциям, которые помогут вам оставаться вовлеченными и мотивированными. Выберите книгу из нашего выбора из 1 миллиона, начните читать любую книгу бесплатно, общайтесь с другими читателями, делитесь заметками, основными моментами и беседами - и станьте лучшим читателем.

Веб-сайт: glose.com

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