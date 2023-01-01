WebCatalog
BookFunnel Author

BookFunnel Author

dashboard.bookfunnel.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Незаменимый инструмент для вашего авторского бизнеса. BookFunnel делает все это, независимо от того, доставляете ли вы магнит для чтения, рассылаете расширенные копии вашей книги, раздаете электронные книги на конференции или осуществляете цифровые продажи читателям. Как и вы, мы стремимся сделать читателей счастливыми. Позвольте нам помочь вам построить карьеру автора, независимо от того, на каком этапе вашего пути вы находитесь.

Веб-сайт: bookfunnel.com

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