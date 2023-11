«MANGA Plus by SHUEISHA» — официальная программа для чтения манги от Shueisha Inc., доступная по всему миру. Мы публикуем лучшие манги в мире, такие как Наруто, Жемчуг дракона, One Piece, Блич и другие. Вы можете читать последние главы лучшей манги БЕСПЛАТНО, ЕЖЕДНЕВНО и ОДНОВРЕМЕННО с ее выходом в Японии!!

Веб-сайт: mangaplus.shueisha.co.jp

