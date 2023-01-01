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Angles

Angles

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Веб-сайт: anglesapp.com

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Улучшите свое чтение с помощью персонализированных обзоров книг с помощью искусственного интеллекта. Получите больше удовольствия от чтения. Учитесь быстрее. Все с аннотациями книг, адаптированными к вашему персонажу. Наше приложение на базе искусственного интеллекта предназначено для анализа книги, поиска основных идей и адаптации их к вашему уникальному характеру, предпочтениям и интересам. Поступая таким образом, мы даем вам возможность уловить суть книги за долю времени, которое потребуется на чтение всего текста. Попрощайтесь с длительными сеансами чтения и выберите более эффективный способ обучения с помощью наших персонализированных обзоров.

Веб-сайт: anglesapp.com

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