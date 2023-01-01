Улучшите свое чтение с помощью персонализированных обзоров книг с помощью искусственного интеллекта. Получите больше удовольствия от чтения. Учитесь быстрее. Все с аннотациями книг, адаптированными к вашему персонажу. Наше приложение на базе искусственного интеллекта предназначено для анализа книги, поиска основных идей и адаптации их к вашему уникальному характеру, предпочтениям и интересам. Поступая таким образом, мы даем вам возможность уловить суть книги за долю времени, которое потребуется на чтение всего текста. Попрощайтесь с длительными сеансами чтения и выберите более эффективный способ обучения с помощью наших персонализированных обзоров.

Веб-сайт: anglesapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Angles, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.