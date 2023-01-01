1paragraph — программа для чтения электронных изданий и веб-страниц. Для каждого текста он сохраняет последний прочитанный вами абзац, показывает этот абзац в представлении библиотеки и прокручивает его до этого абзаца, когда вы открываете книгу. В представлении библиотеки тексты сортируются по времени последнего прочтения.

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