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Open Library

Open Library

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Веб-сайт: openlibrary.org

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Открытая библиотека — это открытый редактируемый библиотечный каталог, представляющий собой веб-страницу для каждой когда-либо опубликованной книги. Читайте, берите напрокат и открывайте для себя более 3 миллионов книг бесплатно.

Веб-сайт: openlibrary.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Open Library, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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