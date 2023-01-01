Open Library

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Открытая библиотека — это открытый редактируемый библиотечный каталог, представляющий собой веб-страницу для каждой когда-либо опубликованной книги. Читайте, берите напрокат и открывайте для себя более 3 миллионов книг бесплатно.

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