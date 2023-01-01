Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Feedbin — программа для чтения каналов с открытым исходным кодом. Это веб-приложение, которое можно разместить на веб-сервере или использовать по платной подписке. У него есть Android-клиент на базе News+.

Веб-сайт: feedbin.com

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