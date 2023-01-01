Inoreader — это веб-приложение для чтения контента и RSS-каналов, облачный сервис для веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он компилирует новостные ленты из онлайн-источников, чтобы пользователь мог настраивать их и делиться ими с другими. Inoreader был впервые выпущен компанией Innologica в 2013 году.

Веб-сайт: inoreader.com

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