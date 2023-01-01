SendBig позволяет бесплатно передавать большие файлы без регистрации. Отправляйте большие файлы одному или нескольким контактам или создайте ссылку, чтобы можно было легко поделиться ими на веб-сайте, в блоге или в социальных сетях.

Веб-сайт: sendbig.com

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