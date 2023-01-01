SwissTransfer позволяет отправлять до 50 ГБ данных одновременно, бесплатно и без регистрации. Хранить переводы можно до 30 дней.

Веб-сайт: swisstransfer.com

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