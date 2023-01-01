Teta
app.teta.so
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Teta в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: teta.so
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Teta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Ideanote
app.ideanote.io
StyleAI
usestyle.ai
TrackVia
go.trackvia.com
Bravo Studio
projects.bravostudio.app
Tenderly
dashboard.tenderly.co
KwesForms
kwesforms.com
Google Cloud Skills Boost
cloudskillsboost.google
Budibase
account.budibase.app
FlutterFlow
app.flutterflow.io
Keen
keen.io
Proxify
app.proxify.io
AppGen
app.symph.ai