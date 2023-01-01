Библиотека React UI, которую вы всегда хотели. MUI предоставляет надежную, настраиваемую и доступную библиотеку базовых и расширенных компонентов, позволяющую вам создавать собственную систему проектирования и быстрее разрабатывать приложения React.

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