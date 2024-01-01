Edge Impulse предлагает новейшие инструменты машинного обучения, позволяющие всем предприятиям создавать более интеллектуальные периферийные продукты. Наша технология позволяет разработчикам быстрее выводить на рынок больше продуктов искусственного интеллекта, а также помогает корпоративным командам быстро разрабатывать отраслевые решения за недели, а не за годы. Edge Impulse обеспечивает мощные возможности автоматизации и минимизации кода, упрощая создание ценных наборов данных и разработку передового искусственного интеллекта с потоковой передачей данных. Благодаря более чем 75 000 разработчиков и партнерским отношениям с ведущими поставщиками микросхем Edge Impulse обеспечивает плавную интеграцию для проверки и уверенного развертывания в крупнейшей аппаратной экосистеме.

Веб-сайт: edgeimpulse.com

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