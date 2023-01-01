Lukka
app.lukka.tech
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lukka в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: lukka.tech
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lukka, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Blockbrain
rewards.theblockbrain.io
Chainstack
console.chainstack.com
Invt AI
app.invt.ai
Coincrowd
coincrowd.com
CoinTiger
cointiger.com
Listrak
admin.listrak.com
Huobi
huobi.com
The Block
theblockcrypto.com
Midas Investments
midas.investments
Upbit Thailand
th.upbit.com
DEBT Box
app.thedebtbox.com
CryptoTask
cryptotask.org