WebCatalog
Lukka

Lukka

app.lukka.tech

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lukka в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Lukka — это надежная технологическая компания, основанная на блокчейне, которая поставляет ведущие продукты для экосистемы криптоактивов.

Веб-сайт: lukka.tech

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lukka, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Blockbrain

Blockbrain

rewards.theblockbrain.io

Chainstack

Chainstack

console.chainstack.com

Invt AI

Invt AI

app.invt.ai

Coincrowd

Coincrowd

coincrowd.com

CoinTiger

CoinTiger

cointiger.com

Listrak

Listrak

admin.listrak.com

Huobi

Huobi

huobi.com

The Block

The Block

theblockcrypto.com

Midas Investments

Midas Investments

midas.investments

Upbit Thailand

Upbit Thailand

th.upbit.com

DEBT Box

DEBT Box

app.thedebtbox.com

CryptoTask

CryptoTask

cryptotask.org

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности