WebCatalog
CoinTiger

CoinTiger

cointiger.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CoinTiger в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CoinTiger — это ведущая в мире универсальная платформа для торговли цифровыми активами, поддерживающая более 500 транзакций в цифровых валютах, таких как биткойны, Ethereum, Dogcoin и uni, предоставляющая миллионам пользователей в более чем 130 странах полный набор финансовых услуг, таких как спотовая торговля, фьючерсы и майнинг. . Создайте безопасную, стабильную и высококачественную платформу для торговли активами на блокчейне для пользователей цифрового мира.

Веб-сайт: cointiger.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CoinTiger, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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