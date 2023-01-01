Bitget — одна из ведущих в мире платформ для торговли копиями криптовалютных деривативов, обеспечивающая спотовую торговлю, торговлю деривативами и копирование сделок. Приложение обмена Bitget позволяет вам торговать более чем 100 криптовалютами, включая ведущие криптовалюты, такие как биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). Изучите различные контрактные продукты: фьючерсы с маржой USDT и фьючерсы с маржой в монетах.

Веб-сайт: bitget.com

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