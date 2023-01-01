WebCatalog
Bitget

Bitget

bitget.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Bitget — одна из ведущих в мире платформ для торговли копиями криптовалютных деривативов, обеспечивающая спотовую торговлю, торговлю деривативами и копирование сделок. Приложение обмена Bitget позволяет вам торговать более чем 100 криптовалютами, включая ведущие криптовалюты, такие как биткойн (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). Изучите различные контрактные продукты: фьючерсы с маржой USDT и фьючерсы с маржой в монетах.

Веб-сайт: bitget.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bitget, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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