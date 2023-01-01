KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — это усовершенствованная торговая платформа криптовалюты, которая предлагает различные фьючерсы с кредитным плечом, которые покупаются и продаются в биткойнах и других криптовалютах. Вместо бумажных валют или других криптовалют KuCoin Futures обрабатывает только биткойны/ETH, и вся прибыль и убытки находятся в биткойнах/ETH/USDT.

Веб-сайт: kucoin.com

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