Криптовалютные биржи - Самые популярные приложения
Криптовалютные биржи — это онлайн-платформы, которые облегчают покупку, продажу и торговлю цифровыми валютами. Пользователи могут обменивать традиционные бумажные валюты (например, доллары США или евро) на криптовалюты (такие как Биткойн, Ethereum или Ripple) или обменивать одну криптовалюту на другую. Эти платформы предоставляют рынок, где покупатели и продавцы могут подключаться для выполнения транзакций. Криптовалютные биржи играют решающую роль в криптоэкосистеме, служа мостом между пользователями и более широким рынком цифровых валют. Безопасность, простота использования и разнообразие поддерживаемых криптовалют являются ключевыми факторами для пользователей, выбирающих биржу.
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Bybit
bybit.com
Bybit — самая безопасная, быстрая, прозрачная и удобная для пользователя торговая платформа для биткойнов и Ethereum, предлагающая бессрочные контракты на криптовалюту.
Binance
binance.com
Криптовалютная биржа Binance. Мы управляем крупнейшей в мире биржей биткойнов и криптовалютной биржой альткойнов по объему.
Coinbase
coinbase.com
Coinbase — это биржа цифровой валюты со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Они являются брокерами по обмену биткойнов, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos и многих других, с фиатными валютами примерно в 32 странах, а также транзакциями и хранением биткойнов в 190 стран...
KuCoin
kucoin.com
KuCoin — это самая продвинутая и безопасная биржа криптовалют для покупки и продажи биткойнов, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS и других.
Upstox Pro
upstox.com
PRO WEB: Профессиональная платформа Для профессиональных трейдеров: самый мощный и простой в использовании Торговая платформа на основе HTML в Индии.
Crypto.com Exchange
crypto.com
Биржа Crypto.com работает на базе CRO. Благодаря высокой ликвидности, низким комиссиям и лучшим ценам исполнения вы можете торговать основными криптовалютами, такими как Биткойн и Эфириум, на нашей платформе с лучшим опытом. Crypto.com ставит перед собой задачу ускорить переход мира на криптовалюту...
Coinbase Pro
coinbase.com
Американская криптобиржа. Торгуйте биткойнами (BTC), Ethereum (ETH) и другими валютами за доллары США, евро и фунты стерлингов. Поддержка FIX API и REST API. Легко вносите средства через Coinbase, банковский перевод, банковский перевод или криптовалютный кошелек.
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX — это крупнейшая и самая безопасная биржа криптовалют в Индии, где вы можете с легкостью покупать и продавать биткойны и другие криптовалюты.
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
Легко покупайте и продавайте криптовалюту на спотовом рынке KuCoin. Получите доступ к BTC с ценами в реальном времени, расширенными торговыми графиками и торговыми индикаторами.
Kraken
kraken.com
Купить биткойны и криптовалюты. Зарегистрируйтесь сегодня и купите более 50 криптовалют за считанные минуты. Начните с 10 долларов.
Delta Exchange
delta.exchange
Delta — это биржа криптовалютных деривативов #TradersFirst. Мы предлагаем ликвидность 24/7/365, быстрое исполнение, низкие комиссии и безопасность корпоративного уровня.
OKX
okx.com
Покупайте BTC, ETH и многое другое на OKX, ведущей криптовалютной бирже — исследуйте Web3, инвестируйте в DeFi и NFT. Зарегистрируйтесь сейчас и окунитесь в будущее финансов.
Blockchain.com
blockchain.com
Самый популярный в мире способ покупать, продавать и торговать криптовалютой. Ему доверяют миллионы с 2011 года, объем криптовалютных транзакций превысил 1 триллион долларов.
KuCoin Futures
kucoin.com
KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — это усовершенствованная торговая платформа криптовалюты, которая предлагает различные фьючерсы с кредитным плечом, которые покупаются и продаются в биткойнах и других криптовалютах. Вместо бумажных валют или других криптовалют KuCoin Futures обрабатывает...
Binance.US
binance.us
Торгуйте более чем 40 криптовалютами и наслаждайтесь самыми низкими торговыми комиссиями в Америке со своего ноутбука, планшета или мобильного устройства.
FTX
ftx.com
Биржа криптовалютных деривативов FTX, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте фьючерсы на BTC, ETH, USDT, BNB и индексные фьючерсы с кредитным плечом до 101x.
Gemini
gemini.com
Покупайте биткойны и криптовалюту мгновенно! Gemini — это простая, элегантная и безопасная платформа для создания вашего крипто-портфеля.
Binance Futures
binance.com
Биржа криптовалютных деривативов №1 в мире.
Crypto.com NFT
crypto.com
Crypto.com NFT — это торговая площадка NFT, доступная только по приглашению, где вы можете найти эксклюзивные цифровые предметы коллекционирования и их невзаимозаменяемые токены.
FTX.US
ftx.us
Американская криптовалютная биржа FTX Криптовалютная биржа институционального уровня, созданная трейдерами для трейдеров. Покупайте и продавайте BTC, ETH, USDT, DOGE. 10-кратная маржинальная торговля и простые депозиты.
Upbit
upbit.com
Upbit — южнокорейская криптовалютная биржа, основанная в 2017 году. Ею управляет компания Dunamu, один из самых ценных стартапов в Южной Корее.