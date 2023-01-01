Delta — это биржа криптовалютных деривативов #TradersFirst. Мы предлагаем ликвидность 24/7/365, быстрое исполнение, низкие комиссии и безопасность корпоративного уровня.

Веб-сайт: delta.exchange

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