Coinbase — это биржа цифровой валюты со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Они являются брокерами по обмену биткойнов, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos и многих других, с фиатными валютами примерно в 32 странах, а также транзакциями и хранением биткойнов в 190 странах мира.

Веб-сайт: coinbase.com

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