WebCatalog
Kraken

Kraken

kraken.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kraken в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Купить биткойны и криптовалюты. Зарегистрируйтесь сегодня и купите более 50 криптовалют за считанные минуты. Начните с 10 долларов.

Веб-сайт: kraken.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kraken, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cex.io

Cex.io

profile.cex.io

Quidax

Quidax

app.quidax.com

coins.ph

coins.ph

pro.coins.ph

Nexo

Nexo

platform.nexo.io

Liquid

Liquid

app.liquid.com

BlockFi

BlockFi

app.blockfi.com

Bitso

Bitso

bitso.com

Coinhako

Coinhako

coinhako.com

Blockfolio

Blockfolio

blockfolio.com

Wonolo

Wonolo

app.wonolo.com

CoinCarp

CoinCarp

coincarp.com

Shakepay

Shakepay

shakepay.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности