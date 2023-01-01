WebCatalog
Nexo

Nexo

platform.nexo.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nexo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Купите или продайте биткойны и криптовалюту за считанные секунды. Nexo — это безопасная криптовалютная биржа, где вы можете мгновенно покупать, продавать или обменивать биткойны и более 20 других топовых монет. Торгуйте криптовалютой по лучшим возможным ценам. Подключайтесь к более чем 10 поставщикам ликвидности с единой платформы и получайте максимально выгодную цену. Nexo Pro предлагает частным лицам инструменты институциональной торговли — теперь с комиссией на 50 % ниже.

Веб-сайт: pro.nexo.io

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