WebCatalog
coins.ph

coins.ph

pro.coins.ph

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Начните свое крипто-путешествие! Coins.ph — это самый простой способ покупать, продавать и хранить криптовалюту на Филиппинах. Начните всего с 5 ₱.

Веб-сайт: coins.ph

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