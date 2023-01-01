WebCatalog
Gemini

Gemini

exchange.gemini.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Gemini в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Покупайте биткойны и криптовалюту мгновенно! Gemini — это простая, элегантная и безопасная платформа для создания вашего крипто-портфеля.

Веб-сайт: gemini.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gemini, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Coinberry

Coinberry

app.coinberry.com

Liquid

Liquid

app.liquid.com

Cex.io

Cex.io

profile.cex.io

Nexo

Nexo

platform.nexo.io

ICONOMI

ICONOMI

iconomi.com

Bullish

Bullish

exchange.bullish.com

Guarda

Guarda

guarda.co

Bitso

Bitso

bitso.com

Newton

Newton

web.newton.co

Bitpanda

Bitpanda

web.bitpanda.com

Okcoin

Okcoin

okcoin.com

Coinme

Coinme

account.coinme.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности