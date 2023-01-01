Фреймворк для разработки инструментов с низким кодом. Sunmao — это платформа с открытым исходным кодом для инструментов с низким уровнем написания кода. Вы можете интегрировать пользовательские компоненты пользовательского интерфейса в Sunmao для создания собственных инструментов с низким уровнем кода.

Веб-сайт: sunmao-ui.com

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