Создавайте бизнес-приложения за считанные минуты. Budibase — это платформа с открытым исходным кодом, позволяющая быстрее создавать бизнес-приложения, которые расширяют возможности команд и повышают производительность.

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