Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Развертывайте, защищайте и масштабируйте приложения с открытым исходным кодом в своем облаке за считанные минуты. В комплект поставки Plural входят батареи, которые избавят быстро движущиеся команды от головной боли, связанной с использованием сторонних приложений OSS.

Веб-сайт: plural.sh

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