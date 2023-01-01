DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких компьютерах. По состоянию на январь 2018 года DigitalOcean была третьей по величине хостинговой компанией в мире по количеству компьютеров с выходом в Интернет.

Веб-сайт: digitalocean.com

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