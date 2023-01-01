YugabyteDB

Высокопроизводительная база данных #DistributedSQL для создания облачных приложений в любом масштабе. 🚀 100% открытый исходный код и совместимость с кодом PostgreSQL

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