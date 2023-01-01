Мультиоблачное объектное хранилище. MinIO предлагает высокопроизводительное объектное хранилище, совместимое с S3. Родной для Kubernetes, MinIO — единственный пакет объектного хранилища, доступный на всех общедоступных платформах. облако, каждый дистрибутив Kubernetes, частное облако и периферия. МинИО является программно-определяемым и имеет 100% открытый исходный код под GNU AGPL v3.

Веб-сайт: min.io

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