Storj DCS — это безопасное облачное объектное хранилище для разработчиков, совместимое с S3, которое стоит до 80 % дешевле. Попробуйте бесплатно и узнайте, как начать работу с децентрализованным облаком уже сегодня.

Веб-сайт: storj.io

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