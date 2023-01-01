Cloudflare R2

Хранилище объектов с нулевой комиссией за исходящий трафик R2 дает вам свободу создавать желаемые мультиоблачные архитектуры с помощью объектного хранилища, совместимого с S3. - Глобальное хранилище объектов -Динамическая функциональность благодаря интеграции с Cloudflare Workers. - Избегайте привязки к поставщику с помощью нашего S3-совместимого API.

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