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WarpStream

WarpStream

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: warpstream.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для WarpStream в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Больше транслируйте, управляйте меньше WarpStream — это совместимая с Kafka платформа потоковой передачи данных, построенная непосредственно на базе объектного хранилища: никаких затрат на пропускную способность между зонами доступности, отсутствие дисков для управления и неограниченная масштабируемость — и все это в рамках вашего VPC.

Веб-сайт: warpstream.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WarpStream, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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