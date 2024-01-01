Больше транслируйте, управляйте меньше WarpStream — это совместимая с Kafka платформа потоковой передачи данных, построенная непосредственно на базе объектного хранилища: никаких затрат на пропускную способность между зонами доступности, отсутствие дисков для управления и неограниченная масштабируемость — и все это в рамках вашего VPC.

Веб-сайт: warpstream.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WarpStream, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.