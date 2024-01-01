Bettercast предоставляет эффективный и приятный способ управления вашими творческими проектами. Эта интуитивно понятная платформа управления событиями и потоковой передачи упрощает настройку и проведение мероприятий для менеджеров мероприятий, площадок, AV-персонала и, самое главное, для ваших посетителей. Он имеет встроенную систему продажи билетов на виртуальные мероприятия, возможность потоковой передачи (с билетами или без них), возможность использования для гибридных мероприятий, а также возможность настройки полноценных онлайн-конференций с такими функциями, как спонсоры, биографии спикеров, хедшоты, социальные ссылки. , интеграция Slido и многое другое!

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Веб-сайт: bettercast.com.au

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