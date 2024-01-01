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Bettercast

Bettercast

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Веб-сайт: bettercast.com.au

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Bettercast предоставляет эффективный и приятный способ управления вашими творческими проектами. Эта интуитивно понятная платформа управления событиями и потоковой передачи упрощает настройку и проведение мероприятий для менеджеров мероприятий, площадок, AV-персонала и, самое главное, для ваших посетителей. Он имеет встроенную систему продажи билетов на виртуальные мероприятия, возможность потоковой передачи (с билетами или без них), возможность использования для гибридных мероприятий, а также возможность настройки полноценных онлайн-конференций с такими функциями, как спонсоры, биографии спикеров, хедшоты, социальные ссылки. , интеграция Slido и многое другое!

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: bettercast.com.au

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bettercast, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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brighttalk.com

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bizzabo.com

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superevent.com

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Whova

whova.com

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

Grupio

Grupio

grupio.com

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