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ViewStub

ViewStub

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Веб-сайт: viewstub.com

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ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают билеты, собирают регистрации и проводят виртуальные мероприятия и мероприятия прямо со своего веб-сайта с помощью программного обеспечения ViewStub с белой этикеткой. Мы также предлагаем бесплатную площадку для проведения мероприятий, на которой вы можете монетизировать, транслировать и проводить мероприятия по всему миру. ViewStub — идеальное решение для бизнес-конференций, спортивных мероприятий, музыкальных фестивалей, концертов и для всех, кто хочет перевести свои мероприятия на гибридный подход. Все еще ищете традиционное решение? ViewStub предлагает решения для продажи билетов на мероприятия лично, а также строго виртуальные варианты.

Категории:

Entertainment
Event Management Platforms
Box Office Software

Веб-сайт: viewstub.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ViewStub, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

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