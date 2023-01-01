ViewStub — это готовая гибридная платформа для проведения мероприятий и программное обеспечение для мероприятий и впечатлений. Мы предлагаем комплексное решение для продажи билетов и регистрации на мероприятия, живого видео и потоковой передачи по запросу, маркетинга и продвижения. Клиенты продают билеты, собирают регистрации и проводят виртуальные мероприятия и мероприятия прямо со своего веб-сайта с помощью программного обеспечения ViewStub с белой этикеткой. Мы также предлагаем бесплатную площадку для проведения мероприятий, на которой вы можете монетизировать, транслировать и проводить мероприятия по всему миру. ViewStub — идеальное решение для бизнес-конференций, спортивных мероприятий, музыкальных фестивалей, концертов и для всех, кто хочет перевести свои мероприятия на гибридный подход. Все еще ищете традиционное решение? ViewStub предлагает решения для продажи билетов на мероприятия лично, а также строго виртуальные варианты.

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