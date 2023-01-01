Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.

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Веб-сайт: time.ly

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