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Time.ly

Time.ly

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Веб-сайт: time.ly

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Программное обеспечение Timely Event Ticketing — это полнофункциональная веб-система продажи билетов на мероприятия. Возьмите под свой контроль продажу билетов на мероприятия. Продавайте билеты онлайн и в кассах, как на виртуальные, так и на очные мероприятия. - Увеличьте посещаемость веб-сайта и продвиньте свой бренд с помощью решения «white-label», которое позволит вам взять на себя ответственность за брендинг вашего мероприятия. - поддерживает все виды мероприятий, таких как искусство, музыка, спорт и туризм. - совместим с любым местом проведения мероприятий: театрами, музеями, местными достопримечательностями, фестивалями и многим другим. - легко настроить, изучить и использовать. - Удобен для мобильных устройств. - простая и безопасная оплата. - отчетность и аналитика в режиме реального времени.

Категории:

Entertainment
Box Office Software

Веб-сайт: time.ly

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Альтернативы

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

pretix

pretix

pretix.eu

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

Hytix

Hytix

hytix.com

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

Eventix

Eventix

eventix.io

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