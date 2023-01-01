WebCatalog

pretix

pretix

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Веб-сайт: pretix.eu

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Pretix — это сложное программное обеспечение для продажи билетов, которое представляет собой «все в одном»: интернет-магазин, кассы и билетные кассы с упором на конфиденциальность и безопасность. pretix предлагает полные многоязычные возможности, легко адаптируется к вашему мероприятию и расширяется с помощью плагинов и REST API. Наше программное обеспечение успешно используется на конференциях, фестивалях, концертах, шоу, выставках, семинарах и т. д. по всему миру. Наши цены — 2,5% от продаж без учета платежных систем — безрисковые и полностью прозрачные.

Категории:

Entertainment
Box Office Software

Веб-сайт: pretix.eu

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Альтернативы

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

Time.ly

Time.ly

time.ly

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

Hytix

Hytix

hytix.com

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

Eventix

Eventix

eventix.io

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