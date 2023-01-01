Pretix — это сложное программное обеспечение для продажи билетов, которое представляет собой «все в одном»: интернет-магазин, кассы и билетные кассы с упором на конфиденциальность и безопасность. pretix предлагает полные многоязычные возможности, легко адаптируется к вашему мероприятию и расширяется с помощью плагинов и REST API. Наше программное обеспечение успешно используется на конференциях, фестивалях, концертах, шоу, выставках, семинарах и т. д. по всему миру. Наши цены — 2,5% от продаж без учета платежных систем — безрисковые и полностью прозрачные.

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Веб-сайт: pretix.eu

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