WebCatalog

Eventix

Eventix

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: eventix.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io

Категории:

Entertainment
Box Office Software

Веб-сайт: eventix.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eventix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

Time.ly

Time.ly

time.ly

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

pretix

pretix

pretix.eu

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

Hytix

Hytix

hytix.com

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

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