WebCatalog
Whova

Whova

whova.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Whova в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий

Веб-сайт: whova.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Whova, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Splash

Splash

splashthat.com

Aventri

Aventri

na-admin.eventscloud.com

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Boomset Event

Boomset Event

virtual.boomset.com

Hopin Events

Hopin Events

hopin.com

Socio

Socio

platform.socio.events

Attendify

Attendify

hub.attendify.com

Boomset Organizer

Boomset Organizer

boomset.com

Certain

Certain

app.certain.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

accounts.zoho.com

Zynq

Zynq

zynq.io

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности