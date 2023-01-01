Brella — ведущая платформа для проведения личных, гибридных и виртуальных мероприятий. Ведущие мировые конференции и выставки доверяют Brella обеспечение своих мероприятий актуальным контентом, качественным нетворкингом и инновационными возможностями получения дохода. Тщательные аналитические отчеты Brella, охватывающие актуальные темы, намерения покупателей, потребление контента, налаживание связей и взаимодействие, позволяют организаторам мероприятий обеспечивать измеримое воздействие и прозрачную окупаемость инвестиций (ROI) для экспонентов, спонсоров и партнеров — последовательно и легко. В рамках нашей миссии по объединению участников для незабываемых, актуальных и увлекательных встреч, Brella способствовала налаживанию связей между миллионами участников личных, виртуальных и гибридных мероприятий.

Категории :

Веб-сайт: brella.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Brella, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.