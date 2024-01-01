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KingConf

KingConf

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: web.kingconf.com

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ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ ПО ЗАПРОСУ! Мы предлагаем современную платформу виртуальных мероприятий, которая облегчает обучение участников и предлагает им общаться друг с другом и участвовать удаленно. Благодаря нашим ВИРТУАЛЬНЫМ ВЫСТАВКАМ спонсоры мероприятия получат возможность создать свой собственный стенд, где они смогут демонстрировать свою продукцию с помощью изображений и видео, взаимодействовать в режиме реального времени с участниками и поощрять посещения с помощью игр и подарков. Это также прекрасная возможность расширить границы вашего бренда, глобализировать и продавать свою продукцию в Интернете, а также получить множество других преимуществ.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: web.kingconf.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением KingConf, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Airmeet

airmeet.com

Whova

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ON24

ON24

on24.com

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Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

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BigMarker

bigmarker.com

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