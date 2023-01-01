WebCatalog

Cvent

Cvent

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cvent.com

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Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with everything you need to find suppliers, engage attendees, maximize sponsor value, and capture important event data. As a global leader in event marketing and management technology, Cvent is uniquely positioned to support your events of all types, sizes, and complexities

Категории:

Business
Event Management Platforms

Веб-сайт: cvent.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cvent, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Webex Events

Webex Events

socio.events

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

Worksup

Worksup

worksup.com

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