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Eventtia

Eventtia

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Веб-сайт: eventtia.com

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Eventtia is an all-in-one event management platform helping large corporations to create uniquely engaging in person, hybrid and virtual events. Eventtia's customizable features and API integrations enable world-leading companies to efficiently manage attendees, create engaging email and SMS campaigns, and generate valuable data. To this day, Eventtia has empowered more than 7,200 clients such as Pernod Ricard, Dior, Toyota, Richemont group, and Pierre Fabre group to create and organize more than 30,000 events around the world.

Категории:

Business
Event Management Platforms

Веб-сайт: eventtia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eventtia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

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