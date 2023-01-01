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Webex Events

Webex Events

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Веб-сайт: socio.events

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Webex Events (formerly Socio) is an end-to-end event management platform powering immersive, intuitive, and inclusive virtual, hybrid, and in-person events. Raise the bar with event apps, flexible registration, check-in and badge printing, lead retrieval, and live streaming technology. Webex Events blends flexibility with ease of use so organizers can host engaging events that support their goals, no matter the type of event or organization. Learn more at socio.events

Категории:

Business
Event Management Platforms

Веб-сайт: socio.events

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Webex Events, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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